Hechingen Eine Flotte Sohle aufs Parkett gelegt

Ob bei den Klassikern der Tanzmusik für Paartanz oder den moderneren Nummern wie "It’s now or never" fürs Freitanzen, die "Delicados" hatten bei ihrem großen Repertoire immer ein passendes Stück zur Hand, das den tanzwilligen Villa-Besuchern gefiel.

Auch "Kann denn Liebe Sünde sein?" erklang, denn Zarah Leander war beim Tanztee anwesend: Carolin Falk, die Tochter des Delicados-Chefs, ließ mit den ehemaligen Hits der Sängerin alte Schlagerklangwelten wieder aufleben.

So auch Martina Geist, die französische Chansons zum allerbesten intonierte. Mit zusätzlich zwei "Special Guests" wurde also richtig was geboten in der Villa. Im Café-Bereich waren die Sitzplätze ebenso gut belegt wie in den Nebenräumen oder dem Vortragssaal im Erdgeschoss.

Auch die aktuelle Ausstellung im ersten Stock wurde begutachtet sowie die Dauerausstellungen vom Villa-Verein im Erd- und im Dachgeschoss. Die vielen Helferinnen, die zu Hause den Kuchen für den Tanztee backten, hatten diesmal ebenso alle Hände voll zu tun wie die Ehrenamtlichen hinter und vor den Theken: im Café-Bereich und an der Cocktail-Bar, wo den Gästen allerlei Getränke gereicht wurden.