Hechingen Einbrüche im Drogenrausch: 31-Jähriger gesteht

Auf die Schliche gekommen war man dem Beschuldigten im April: Die Polizei war von einem Mann verständigt worden, der in seiner Scheune einen Schlafenden entdeckt hatte. Da sich dieser nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Beamten zum Haus seines Vaters. Dieser identifizierte ihn schließlich als seinen Sohn.

"Am Anfang war er komplett friedlich", berichtete eine junge Polizeibeamtin auf dem Zeugenstuhl. Das habe sich aber schlagartig geändert, als sie in seiner Wohnung nach Personalien suchen wollten. Der Angeklagte habe panisch versucht zu fliehen und dabei einen Polizeibeamten getreten. Daraufhin sei er immer wieder ohne erkennbaren Grund ausgerastet. "Er hatte enorme Stimmungsschwankungen", meinte ein Polizist.

Zudem berichteten mehrere Zeugen vor Gericht, dass der Angeklagte wirre Sachen geschrien habe. "Lasst meine Freundin in Ruhe", soll er gebrüllt haben. Diese war zu dem Zeitpunkt jedoch überhaupt nicht anwesend.

Wegen dieses seltsamen Verhaltens wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, die einiges ans Licht brachte. Es wurden eine große Menge an Betäubungsmitteln, Geld, ein illegaler Schlagring, Waffen sowie elektronische Schlüssel sichergestellt. Diese Gegenstände gaben entscheidende Hinweise auf mehrere Einbrüche, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden.

Zum einen soll der Beschuldigte am Anfang dieses Jahres zwei Mal ins Schützenhaus in Hechingen eingebrochen sein. "Beim ersten Mal ist der Dieb zwar gescheitert, bei einem zweiten Versuch konnte er jedoch sein Werk vollenden", erzählte ein Mitglied des Vereins. Sechs Luftgewehre, zwei Pistolen und mehrere Kohlenstoffdioxidkartuschen seien gestohlen worden. "Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern", erklärte der Angeklagte dem Richter.

Vollständig nacherzählen konnte er dafür den Einbruch in das Gebäude der Schulsozialarbeit in der Grundschule in Burladingen. Die Droge "Angel Dust" habe ihm hier ungeahnte Kräfte verliehen. Allein durch Schläge habe er einen Tresor öffnen können, aus dem er anschließend Bargeld und elektronische Schlüssel sowie einen Laptop und eine Digitalkamera entwendet habe. Das Diebesgut wollte er möglichst schnell verkaufen und sich von dem Geld neue Drogen besorgen.

Auch auf das seltsame Verhalten des Beschuldigten, als ihn die Beamten festnahmen, gab es im Lauf des Prozesses eine Antwort: "Der Angeklagte leidet an einer paranoiden Schizophrenie", erklärte ein Sachverständiger des Kreisvollzugskrankenhauses. Deshalb sei er auch nicht in allen Fällen schuldfähig. Ein Urteil wurde noch nicht gesprochen, der Fall wird am 23. Dezember weiter geführt.