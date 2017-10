Hechingen Ein Vulkan bedroht das Kinderheim

Hechingen. "Balis höchster und aktivster Vulkan Gunung Agung rumort seit Anfang September", schreibt Baier in einer Mitteilung an den Schwarzwälder Boten. Vulkanologen würden einen Megaausbruch wie 1963, als mehr als 1100 Menschen ums Leben kamen, befürchten, berichtet er weiter. Das vom Hechinger Freundeskreis unterstützte christliche Kinderheim mit etwa 60 Auszubildenden aus Sumba in Semarapura liegt zwar gut 23 Kilometer vom Kraterrand entfernt und steht auf einer Anhöhe, jedoch liegt die Asylgemeinde Besan mit rund 20 vertriebenen Christen nur 20 Kilometer entfernt in einem am Vulkanhang beginnenden Flußtal.

Der ebenfalls im Verein engagierte Pfarrer im Ruhestand Kunzi will Ost-Bali besuchen, hat aber wegen der sich in der Atmosphäre ausbreitenden Aschenwolken, die den Flugverkehr nach Bali lahmlegen würden, Bedenken im Hinblick auf seine Reise. Pfarrer Baier aus Hechingen, der Ende Februar 2018 nach Bali fliegt, hofft, dass sich die Gefahr bis dahin gelegt hat.

Mehr als 2000 Deutsche in Krisenliste eingetragen