Hechingen Ein Trauma, das für immer nachwirkt

Hechingen. Zu Gast war Jan Rosenbaum, der mit dem Buch "Ausgerechnet bei diesem Wetter – Erinnerung mit Traurigkeit beladen" ein Werk vorgelegt hat, das auf der Basis von individuellem Erinnerungsvermögen zu einem eindringlichen Dokument gegen das Vergessen avanciert.

Tragische Berührungspunkte verbinden sein Leben mit demjenigen der Autorin Eva Schloss, aus deren Buch "Amsterdam 11. Mai 1944 – Das Ende meiner Kindheit" am Freitag Jan Rosenbaums Ehefrau Miriam vorlas. Jan, 1945 gerade geboren, und die damals 16-jährige Eva, die bereits in jungen Jahren so viel Leid, so viel Schmerz ertragen muss – 62 Jahre später wird sie das Leben auf schicksalhafte Weise wieder zusammenführen. Es ist das Jahr 2007, als Jan Rosenbaum bei einem Besuch seiner Geburtsstadt Amsterdam biografische Daten von Eva Geiringer, so der Geburtsname von Eva Schloss, entdeckt. Darunter auch deren Adresse. "Als ich sie las, stockte mir der Atem, denn da wohnten wir", erinnert er sich.

Um zu erfahren, wie sich die Schicksale der Familien kreuzen, wie sich der erst wenige Tage alte Jan und der Teenager Eva begegnen, muss man mehr als sechs Jahrzehnte zurückgehen. In eine Zeit, in der Evas Kindheit jäh endet. Am 11. Mai 1944, dem Tag ihres 15. Geburtstags, wird sie gemeinsam mit ihrem älteren Bruder und ihren Eltern nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur sie und ihre Mutter Elfriede (Fritzi), die später den Vater von Anne Frank ehelichen wird, überleben das Lager. 1945 kommen Eva und Fritzi frei und ziehen vorübergehend bei Martin und Rosi Rosenbaum ein. Letztere sind gerade Eltern eines Sohnes geworden – Jan. Martin Rosenbaum, der Anwalt mit deutschem Examen, hat Deutschland bereits im Jahre 1933 in Richtung Amsterdam verlassen. Jans Großeltern Julius und Erna Rosenbaum folgen ihm 1939. Die Hoffnung des Großvaters, in der holländischen Metropole in Sicherheit zu sein, wird sich jedoch nicht erfüllen. Gemeinsam mit seiner Frau wird er ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert, wo die beiden 1944 den Tod finden.