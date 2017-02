Hechingen Ein Streifzug durch Welt der Barockmusik

Und doch erklingt die Musik erst dann in ihrer wahren Fülle, wenn Ranken und Ornamente sich um die Ideen herum winden und die "musikalischen Blumenspaliere" zu dem machen, was sie sind: ausdrucksstarke Gesamtkunstwerke, die ihre volle Ausdruckskraft in der Liebe zum Detail entwickeln.

Vera Bieber studiert am Mozarteum Salzburg Blockflöte bei Dorothee Oberlinger. Patrizia Bieber studierte nach ihrem Abitur Violine an der Musikhochschule Trossingen. Seit dem Wintersemester 2016/17 ist sie ebenfalls am Mozarteum Salzburg immatrikuliert und studiert dort Barockvioline bei Midori Seiler.

Das Konzert wird vom Kulturverein Hechingen/Villa Eugenia in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen veranstaltet.

Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Telefon: 07471/23 87) erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro (ermäßigt sieben Euro), an der Abendkasse 16 Euro (ermäßigt acht Euro).