Hechingen Ein "Schlag gegen Moral und Sitte"

Der Stein ihres Anstoßes: Eine Madonnenfigur mit einer viel zu wohlgeformten Figur. Und der neue Pfarrer Franz Heilmann (Jörg Zimmermann)? Sieht dem verwerflichen Treiben seelenruhig zu, "weil er moint, er ka sich alles erlauba." Sodom und Gomorrha! Und das in der Kirche von Bechazweila!

Worüber sich Köberle und Schwertle zunächst noch amüsieren, wird jedoch rasch zu einem wahren Krimi. Denn das "sündige Gipsfigürle" ist urplötzlich weg und der Schaden, wie sich herausstellt, enorm. Das gute Stück entpuppt sich nämlich als Statue aus der ausgehenden Barockzeit und hat dadurch einen ganz erheblichen Wert.

Doch wer ist der dreiste Kirchendieb? Etwa die Versicherungsvertreterin Stefanie Michaelis (Bettina Dengel), die ein mögliches Verschwinden schon im Vorfeld als "werbewirksamen Effekt" deklarierte? Da klicken gleich mal die Handschellen. Oder haben die Polizisten am Ende doch die Falsche in die mit luxuriösen Polstersesseln ausgestattete "Zelle" einquartiert?

So ziemlich jeder gerät im Laufe der Ermittlungen unter Verdacht, denn jeder hätte auf irgendeine Art ein Motiv. War es Theresia Wiesbauer, der die Figur von Anfang an ein Dorn im Auge war? Die Putzfrau Antonie Baumstark (Sieglinde Raible), die mit deren Pflege überfordert war oder doch der wohnsitzlose Hanno Walden (Sabine Bogenschütz), der Bares gerne in Hochprozentiges investiert?

Fragen über Fragen. Zu viele für das Personal eines Zwei-Mann-Polizeipostens. Und so wurden die zahlreichen Zuschauer bei der von der Feuerwehrabteilung Bechtoldsweiler veranstalteten Theateraufführung kurzerhand als "Hilfssheriffs" eingespannt. Sie durften am Ende des zweiten Aktes einen im besten Fall preisgekrönten Täter-Tipp abgeben.

Am Ende war es jedoch Kommissar Zufall, der den Fall löste. Antonie Baumstark verplapperte sich und so kam heraus, dass ihr die Statue beim Putzen zu Boden gefallen war, beschädigt wurde und dass sie diese aus Angst vor den Konsequenzen versteckte. Und so bleibt Bechazweila auch ein Ort, in den sich "koi oinziger Verbrecher verirrt."