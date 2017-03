Hechingen Ein Robin Hood aus der Zollerstadt

Hechingen. Vor vier Jahren entdeckte Louis Harder seine Leidenschaft fürs Bogenschießen. Beim Tag der offenen Tür bei den Sportschützen in Hechingen nahm er zum ersten Mal das gebogene Sportwerkzeug in die Hand und schoss seine ersten Pfeile. Sofort war klar: Das ist genau sein Ding. "Wir haben über die Jahre viele Aktivitäten und Sporarten ausprobiert", erzählte Mutter Jacqueline Harder. Aber für das Bogenschießen hat er wirklich gebrannt. "Das wird ihm sein Leben lang bleiben".

Am vergangenen Wochenende stand für ihn dann in der bayrischen Stadt Hof an der Saale das absolute Highlight seiner bisherigen sportlichen Laufbahn. Über die Kreis-, Bezirks- und Landeswettbewerbe hatte sich der 13-Jährige zum ersten Mal für die Deutschen Hallenmeisterschaften qualifiziert.

Mit dem 19. Platz im Gepäck konnte er dann am Sonntag wieder die Heimreise antreten – ein Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann. In seiner Disziplin – dem Schießen mit dem sogenannten Recurvebogen – gehört er nun in der Altersklasse Jahrgang 2003/04 zu den besten Sportlern in Deutschland.