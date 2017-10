Hechingen Ein offener Ort für die Familien

Eltern können sich austauschen und darüber hinaus Ansprechpartner finden, die ihre Sorgen und Anliegen ernst nehmen. Und dies alles in einer ungezwungenen und gemütlichen Atmosphäre in einer Begegnung auf Augenhöhe. Die Besuche an den Dienstagen sind kostenfrei. Dabei gibt es Knabbereien und Getränke.

"Wir freuen uns über eine gewisse Kontinuität bei den Besuchen.", so Kindergartenleiterin Elvira Fögen. An diesen Dienstagen ist Fögen in aller Regel dabei, während die Erzieherinnen wechseln. So können Eltern und Kinder mit allen Mitarbeiterinnen des Kindergartens in Kontakt kommen.

"Bisher hat sich dieser Weg zu einem ganzheitlichen Angebot bewährt", meint Lothar Vees, Beauftragter der Kirchengemeinde für die katholischen Kindergärten St. Martin und Fürstin-Eugenie. Er wisse aber auch, dass der "Eugenchen-Treff" großes Engagement erfordere und zusätzliche Arbeit bedeute.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Angebot ist eine Angebotserweiterung. In der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7.15 Uhr bis 13.45 Uhr) werden seit September auch Kinder ab zwei Jahren betreut.

Der Eugenchen-Treff findet an folgenden Dienstagen statt: 7. November, 5. Dezember, 9. Januar, 6. Februar, 6. März. Weitere Termine folgen zu gegebener Zeit.