Hechingen Ein liebenswertes Dorf mit gutem Miteinander

Er führte zu seiner Aussage gleich einige Belege an: Zunächst seien die Straßen in ausnahmslos gutem Zustand – "im Vergleich zu manchen Straßen in der Kernstadt", so Konstanzer, der auch auf einige Renovierungsarbeiten zurückblickte: So habe man 2016 die Duschanlage im Bürgerhaus erneuert, das damit auch nach 20 Jahren weiter sehr modern daherkomme. Auch das Rathaus sei durch eine Außensanierung zeitgemäß ausgestaltet worden.

Das intakte Vereinsleben sowie das stark ausgeprägte ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde lobte der Ortsvorsteher: "Das gute Miteinander macht Bechtoldsweiler zu einem liebeswerten Dorf." Und zwar eines, in das immer mehr Menschen ziehen: Zum Jahresende zählte die Gemeinde laut Konstanzer 744 Einwohner – ein Plus von 15 im Vergleich zum Vorjahr und zugleich ein Höchststand in der Geschichte der Gemeinde. Der Trend dürfte auch mittelfristig anhalten: Über 50 Interessenten stehen laut Konstanzer auf einer Warteliste für Bauplätze, weshalb die Baulanderschließung des Gebiets Mittelwies weit oben auf der Agenda für das Jahr 2017 stehe. Geboten war am Freitagabend neben den Ansprachen auch ein kleines, aber feines Rahmenprogramm: Horst Hengstler sorgte für musikalische Unterhaltung am Piano, während Gerhard Berreth das vergangene Jahr in einer Bilder-Show Revue passieren ließ.

Bürger stellen ihre Hobbys vor