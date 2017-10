Hechingen "Ein Leben lang gearbeitet und dann arm?"

Hechingen (bu). "Die Sparguthaben sind prall gefüllt", zitierte Elmar Schubert von der Caritas aus einem Zeitungsbericht in seiner Begrüßung im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Aktionswoche gegen Armut". Und dennoch gebe es Armut in der Mitte Europas, auch in Deutschland, einem durchaus reichen Land.