Hechingen Ein Hechinger gestaltet Europa mit

I n dieser Zeit wurde er Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg und der Versammlung der Westeuropäischen Union (WEU) in Paris.

Von 1977 bis 1997 war Alber Mitglied des Europa-Parlaments und dort unter anderem stellvertretender Vorsitzender der EVP-Fraktion, stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses, Vorsitzender des Rechtsausschusses sowie siebeneinhalb Jahre Vizepräsident des Parlaments.

Von 1997 bis 2003 arbeitete er als Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg. Bis zum Jahr 2017 lehrte er als Honorarprofessor Europarecht an der Uni des Saarlandes. Er ist noch Senior einer Anwaltskanzlei in Berlin mit Dependanzen in Brüssel und London. Alber lebt in Stuttgart. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter, die ebenfalls promovierte Juristin ist.