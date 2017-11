Hechingen Ein Forum für junge Künstler bieten

Hechingen. Hier und da fehlt etwas Farbe an der Wand, die Kunstwerke sind in Plastik gehüllt und die Beleuchtung ist noch nicht geliefert. "Es geht bis zum letzten Tag", sagt Dietmar Schönherr. Der Hechinger steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Atelier-Neueröffnung in den Räumen des ehemaligen Weltladens nahe der Synagoge. Los geht es am Samstag um 15 Uhr.

Ein Stehempfang versteht sich da fast von selbst. Doch auch hier gibt es noch etwas zu organisieren: Die Schankerlaubnis. Als Sitzgelegenheit sind dagegen bereits zwei alte Kirchenbänke vorhanden. Generell wird es aber viel Freiraum im Atelier geben.

Auf den 140 Quadratmetern will Schönherr in Zukunft nicht nur eigene Werke ausstellen. Er möchte ein Forum bieten "für Junge Leute, die noch nicht ausgestellt haben und eine Möglichkeit suchen", so der Künstler. Zumindest ein Termin steht schon fest. Am 5. Januar wird es eine Fotoausstellung von Bartosch-Matthias Kaletha geben. Sie trägt den Titel "Märchenhafte Fotografien" und wird bis zum 27. Januar zu sehen sein. Eventuell möchte Schönherr auch irgendwann Seminare anbieten.