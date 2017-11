Hechingen Ein eigener Förster für den Stadtwald

Nun muss die Stadt eine Alternative finden. Drei Möglichkeiten gibt es. Erstens: Die Waldbewirtschaftung wird an einen privaten Fachbetrieb übergeben. Zweitens: Man könnte sich an einer Anstalt auf Kreisebene beteiligen, hätte dann aber wenig mitzubestimmen und der Dienstsitz würde in Onstmettingen liegen. Die dritte Lösung ist die, für die sich der Hechinger Gemeinderat nun entschieden hat: Die Stadt stellt einen eigenen Förster ein und hat damit einen Experten im Haus, mit dem ein auf die lokalen Anforderungen und Sonderwünsche abgestimmtes Konzept erarbeitet werden kann. Das soll einerseits "Naturnähe" beinhalten, andererseits eben auch einen Ertrag für die Stadtkasse abwerfen.

Lösung wird teurer als das bisherige Landkreis-Modell

Der Nachteil der neuen Lösung: "Das Ganze wird teurer für uns", erklärte Philipp Hahn den Räten. Er erinnerte aber auch daran, dass die Stadt Hechingen bis 1980 einen eigenen Förster beschäftigt habe, bevor die Zuständigkeit zum Landkreis wechselte. Jetzt kehre man halt wieder zur alten Lösung zurück.

Der Gemeinderat sprach sich einhellig für den eigenen Förster aus. Da habe man "einen Ansprechpartner für die Natur", lobte die SPD-Rätin Margret Simoneit. Die Kooperation beispielsweise mit dem Nabu sei vielversprechend, lobte FWV-Sprecher Werner Beck. CDU-Sprecher Andreas Ermantraut erinnerte daran, dass im Ausschuss große Zustimmung für dieses Modell gab und Bunte-Sprecherin Almut Petersen fand es "ausgezeichnet, dass wir jetzt einen direkten Ansprechpartner haben".