Hechingen Ein bildermächtiges Narren-Schauspiel

Hechingen. Eigentlich ist es eine wilde Mischung aus Geschichten, die sich in diesem Spiel vermischen, das in dieser Form zuletzt am 1. März 1927 aufgeführt wurde. Die Hechinger Narrhalla hat es wieder aus der Versenkung geholt.

Eine Hochzeit und eine Volksspeisung als Zeichen der Zukunftshoffnung, die Vertreibung des Winters durch die symbolische Verbrennung einer Strohfigur, und die Aufführung der uralten Sage vom Pestmännle, das in ein Astloch gebannt war, bis ein Dummkopf den Stöpsel zog, so dass dieser "ärgste aller Schufte", der "stinkt vor Neid und Hass" wieder sein Unwesen treiben kann, bis ihn die Butzen erneut fangen. Von einem "Halsgericht" verurteilt, wird die Strohfigur auseinandergerissen – ganz schön schaurig, wie der rote Oberbotz auf seinem Schwert den abgetrennten Kopf der Menge präsentiert. Aber irgendwie bleibt das Männlein doch auch erhalten, jedenfalls wird es später wieder in sein Astloch gestopft, wobei der Oberbutz den Spunden diesmals sehr sorgfältig festklopft.

Den Reiz gewinnt die Szenerie aus der Tradition des Stücks – sogar die Stadtkapelle, die bereits vor 90 Jahren spielte – trat auch diesmal wieder auf.