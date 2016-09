Hechingen Ehrengäste schieben eine ruhige Kugel

Und weil er so nett war, durfte Stefan Hipp am Montag auch am offiziellen Einweihungsturnier teilnehmen. Ebenfalls dabei war Jochen Bausinger als Vertreter der Sparkassen-Stiftung, Sylvia Sanktjohanser als Vertreterin der Stadt sowie Karl Wolf vom Landratsamt. Unterstützt hatten das Boule-Projekt auch die Beitlich-Stiftung und der Förderverein der Weiherschule.

Am Turnier nahmen auch Schüler der Weiherschule teil, die mit den offiziellen Gästen Zweierteams bildeten. Die Schüler hatten ganz offensichtlich schon einen gewissen Trainingsvorsprung, denn ihnen gelang es immer wieder, die Eisenkugel ganz dicht am "Schweinchen" zu platzieren, was stets mit Jubel quittiert wurde. Die Ehrengäste lagen schon häufiger daneben, nahmen es aber mit Humor. Bald kam eine Stimmung auf wie auf einem französischen Dorfplatz.

Organisiert hatten den Wettkampf Lina Klein, die an der Weiherschule Referendarin ist und die das Bouleplatz-Projekt zuvor auch koordiniert hatte. Unter anderem hatte sie auch die vereinfachten Regeln ausgedacht, nach denen in Hechingen nun gespielt wird. Eines ist klar: Die Weiherschüler werden kräftig weitertrainieren. Wenn es um das Schieben ruhiger Kugeln geht, wird mit ihnen künftig zu rechnen sein.