Hechingen Ehrenamtliche helfen Flüchtlingen

Beim ersten Mal sei sie ohne "Schmierblock" und Stift gekommen, berichtet Roberts. "Jetzt hab’ ich das immer dabei", sagt die Helferin, die beruflich als Therapeutin und Kursleiterin in der Erwachsenenbildung arbeitet. Wenn ein Wort nicht mit Gesten erklärt werden kann, malt sie den Begriff einfach auf. "Ich bin froh, dass ich nicht Deutsch lernen muss", meint Roberts und fügt hinzu: "das ist ja so schwer". Vor allem wenn man "bei Null anfängt" – so sind einige der Flüchtlinge erst seit drei, vier Monaten in Deutschland.

Zwei Tische weiter sitzt Fridolin Wangler mit zwei Flüchtlingen. "Er hört, er mag, er isst", spricht er ihnen vor." Dann korrigiert er Saidous Arbeitsblatt. Saidou ist 16 Jahre alt, aus Guinea geflohen und seit vier Monaten in Deutschland. Beim Konjugieren hat sich bei Saidou ein kleiner Fehler eingeschlichen. Aber dafür ist Wangler ja da. Der Forstbeamte im Ruhestand streicht ein S durch und macht ein T draus.

Die Männer scheinen bei den Flüchtlingen beliebter zu sein, zumindest sei das bei den ersten zwei Treffen so gewesen, berichtet Annette Roberts. Dabei sind sie in der Unterzahl: die Helfergruppe am Montag besteht aus vier Frauen und nur zwei Männern. "Ursprünglich dachten wir, wir könnten am Ende noch Spielen", sagt Roberts. Dazu sei bisher aber nie Zeit gewesen, die anderthalb Stunden vergehen wie im Flug.

Jugendheim-Leiterin Janina Gillé vom Haus Nazareth schaut während der Übung nach dem Rechten. Sie berichtet: "Gerade die, die noch Schwierigkeiten haben, nutzen die Hilfe sehr gerne." Die Hausaufgabenhilfe wird von den Jugendlichen freiwillig besucht, Gillé ist überzeugt, die Jugendlichen würden sogar ein tägliches Angebot nutzen. Das sei aber nicht gewollt. "Ich glaube, dass die Jugendlichen auch mal was anderes machen sollten", erklärt Gillé.

Im ehemaligen Hechinger Krankenhaus war anfangs nur das Jugendwohnheim geplant. Inzwischen gibt es dort allerdings zwei unterschiedliche Wohnformen: das Jugendwohnheim und eine Regelwohngruppe. Seit September wohnen zehn Jugendliche im obersten Stock, sie bilden diese Regelwohngruppe. In der Wohngruppe haben die Jugendlichen mehr Betreuung als im Wohnheim, weniger Freiheiten und bekommen dazu auch therapeutische Unterstützung. Auch sind die Jugendlichen dieser Gruppe im Durchschnitt deutlich jünger als die Jugendlichen im Wohnheim.

Die zehn Jugendlichen waren zuvor in der Landesaufnahmestelle (LEA) in Konstanz untergebracht. Als dort nicht mehr genug Platz zur Verfügung stand, wurden sie schließlich nach Hechingen geschickt. "Es war ein Chaos am Anfang", schildert Hausleiterin Janina Gillé. Auf einen Schlag waren mehrere "Neue" da. Das Chaos habe sich inzwischen aber gelegt. Wenn sich ein Jugendlicher in der Regelwohngruppe bewährt hat, soll es möglich sein, in das Wohnheim zu wechseln – so das Konzept des Haus Nazareths. Für das Jugendwohnheim stehen 30 Plätze zur Verfügung, für die Regelwohngruppe zehn.

Die Hausaufgabenhilfe findet montags und donnerstags jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Speisesaal des Jugendwohnheims (ehemaliges Hechinger Krankenhaus) statt. Zwölf engagierte Helfer wechseln sich bisher an den beiden Terminen ab. Weitere Helfer können sich beim Arbeitskreis Asyl bei Almut Petersen unter Telefon 07471/920123 oder per E-Mail an almut@petersen-hch.de melden.

Voraussetzung ist neben der Kenntnis der deutschen Sprache, Lust darauf, die Jugendlichen kennenzulernen und zu begleiten.