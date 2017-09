Hechingen Drei Jahre Bewährung für 23-Jährigen

Hechingen. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte zum Teil selbst erschüttert von seinen Handlungen. Und die Liste ist lang: Vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen, Sachbeschädigung, Beleidigung in drei Fällen und insgesamt 38 Fälle von Drogenerwerb und -handel. Hinzu kam die sehr emotionale Aussage eines ehemaligen "Freundes", den er über 15 Monate lang benutzt und bedroht haben soll.

Erster Anklagepunkt war das Einschlagen einer Schaufensterscheibe in der Hechinger Oberstadt. Der Angeklagte gestand die Tat sofort und berichtete, mit der Stadtverwaltung bereits eine Ratenzahlung vereinbart zu haben, um den Schaden zu ersetzen.

Auch zwei weitere Anklagepunkte des Prozesses räumte der 23-Jährige sofort ein. Im Juli vergangenen Jahres verlangte er Einlass in eine Hechinger Kneipe, nachdem diese bereits geschlossen hatte. Dabei verpasste er dem Wirt einen Faustschlag ins Gesicht durch die halb geöffnete Tür. Im weiteren Verlauf der Nacht beleidigte er zudem zwei Frauen und ihre Begleiter wiederholt heftig und legte sich dann auch noch mit zwei Polizeibeamten an – inklusive einem weiteren Faustschlag ins Gesicht. Die Zeugenaussagen zu dieser Nacht deckten sich mit dem Geständnis des Angeklagten – der starken Alkohol- und Drogenkonsum für seine Taten verantwortlich machte. Er bezeichnete diesen Zeitraum als ein großes Tief in seinem Leben, das er nach eigener Aussage inzwischen überwunden habe. Gleiches gilt für einen Vorfall in einer Shisha-Lounge, ebenfalls in Hechingen, im vergangenen November. Dort bedrohte er einen 26-Jährigen damit, ihn "abstechen" zu wollen, wenn dieser nicht die Finger von seiner kleinen Schwester lasse.