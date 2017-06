Hechingen Dorothea Bachmann: Rat fordert Antwort

Von Seiten der Stadt müsse nun "schnellstmöglich" die Anfrage gestellt werden, "ob und wann die Bürgermeisterin wieder im Dienst sein will", forderte CDU-Fraktionschef Andreas Ermantraut am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung. Volle Rückendeckung erhielt er hier von Werner Beck im Namen der Freien Wähler. Margret Simoneit (SPD) mahnte allerdings, diese Debatte öffentlich rücksichtsvoll zu führen. Ansonsten herrschte hier große Einmütigkeit im Rat.

Dass diese Frage so offiziell überhaupt gestellt werden muss, zeigt eigentlich nur, wie tief die Kommunikation zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat aktuell gestört ist. Und das scheint hauptsächlich an Dorothea Bachmann zu liegen. Denn auch bei einer Erkrankung ist es normalerweise so, dass ein Bürgermeister zumindest für kurze Telefongespräche für die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen erreichbar ist. Das Mindeste wäre eine schriftliche Mitteilung über die Krankheitsperspektive.

Wer aber genau hinhört, gewinnt den Eindruck, dass nur noch eine sehr kleine Personengruppe überhaupt noch die Chance hat, sie zu sprechen.