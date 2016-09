Hechingen Dorfhockete: Ortsmitte platzt aus allen Nähten

Das Tolle an Boll? Unter anderem die Tatsache, dass seit 1977 in ununterbrochener Folge alljährlich eine Hockete auf die Beine gestellt wird, die nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei auswärtigen Besuchern einen festen Platz im Terminkalender hat.

Musste man dafür in früheren Jahren ein Herbstwochenende reservieren, findet die Dorfhockete inzwischen am ersten Septemberwochenende statt. Dadurch besteht die Chance, noch die warmen Sonnenstrahlen des Spätsommers einzufangen. Als die Veranstaltung am 1. und 2. Oktober 1977 Premiere feierte, war der Sommer bereits dem Herbst gewichen. Die Hockete sei damals bei nasskaltem Wetter über die Bühne gegangen, blickte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Boller Vereine, Michael Daiker, am Samstag auf die Anfänge zurück. Trotzdem: Die Besucher kamen zahlreich und der Förderverein Turn- und Festhalle durfte sich über einen guten Erlös freuen.

Auch 39 Jahre später erweist sich die Dorfhockete einmal mehr als Besuchermagnet. Und was besonders erfreulich war: das Wetter passte. Ein Geschenk zum Jubiläum? Fast sah es so aus. Als Sabine Pescheck, Leiterin der Abteilung Leichtathletik, Turnen, Gymnastik, am Samstagnachmittag den symbolischen Startschuss für den Walkinglauf gab, strahlte die Sonne mit den 53 Teilnehmern um die Wette. Abends, bei der Eröffnung durch Ortsvorsteherin Meta Staudt, Michael Daiker und den Musikverein Boll, knallte es dann nicht nur symbolisch. Mit Böllerschüssen wurde der offizielle Beginn der Veranstaltung eingeläutet und der laue Abend lockte Scharen von Besuchern auf das Festgelände.