Hechingen Dönerläden-Betreiber üben Kritik an Erdogan

"Er ist nur für eine Seite, für die Muslime da, obwohl verschiedene Nationen in seinem Land leben", sagt er weiter. Für die anderen mache er nichts, er lasse sie stattdessen umbringen.

"In Deutschland hat Erdogan keine Chance"

"Uns gefällt es nicht, was er macht", sagt Imbissbetreiber Ibrahim Karadag zu den Vorhaben des türkischen Präsidenten. Auch er und seine Familie werden für "Nein" stimmen. "In Deutschland hat er keine Chance", meint er. Karadag glaubt, dass beim Referendum die meisten stimmberechtigten Deutsch-Türken mit "Nein" stimmen werden. Das meint er bei Gesprächen mit anderen seiner Landsmänner herauszuhören.

Die Nazi-Äußerungen von Erdogan findet er völlig unangebracht. "Wir sind alle Kumpel mit Deutschen", sagt Karadag. Außerdem findet er es nicht gut, dass Erdogan in Deutschland Wahlkampf betreiben will. "Was macht er im Ausland? Merkel geht auch nicht in die Türkei, obwohl da viele Deutsche leben", sagt er. Die Leute können ihn schließlich genausogut im Fernsehen sehen.

Am Anfang habe Erdogan schon vieles für die Türkei getan, so die Meinung von Ahmet Karakus vom Orient-Imbiss. Der türkische Präsident sei jedoch ein Diktator. Viele Türken seien blind. "Sie sehen es nicht oder sie wollen es nicht sehen", sagt Karakus. Die Leute, die sich in anderen Ländern für Erdogan einsetzen, seien dumm. Denn sie arbeiten und leben dort.

"Er muss nicht herkommen", sagt ein weiterer türkischer Imbissbetreiber zum Wahlkampf von Erdogan. Der wolle nur Probleme und Chaos verursachen. Das sei seine Idee. Seine Nazi-Beleidigungen seien schlimm. "Ich lebe seit 27 Jahren in Deutschland und hatte noch nie Probleme", sagt er.

Frühere Leistungen des Ministerpräsidenten werden noch geschätzt

Die Meinung der Hechinger Dönerlädenbetreiber ist also eindeutig: Erdogan? Nein, danke. Da hilft dem türkischen Präsidenten auch nicht, dass er zu Amtsbeginn die Infrastruktur seines Landes verbessert und auch Türken ohne Krankenversicherung die Behandlung in Krankenhäusern ermöglicht hat. Immerhin das halten ihm aber die Befragten zu Gute.