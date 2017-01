Hechingen Die "Verbotene Liebe" von damals

In den Zeiten ihrer verbotenen Liebe schmuggelten Verbündete die Liebesbriefe wie Kassiber aus und in das Wieckhaus und die Eheschließung konnte nur per Gerichtsbeschluss durchgesetzt werden. Das ist der Stoff, der berührt und so wundert es kaum, dass die Veranstaltung bestens besucht war, auch von vielen Auswärtigen.

Jochen Brusch hatte ausgesuchte Zitate aus dem Briefverkehr der beiden Protagonisten der "verbotenen Liebe" von 1836 und 1837 parat und führte mit vielen interessanten Zusatzinformationen über das Leben der Musikerpersönlichkeiten durch das Programm. So über das tragische, viel zu frühe Ende des "Erfinders der Romantik", wie Brusch Schumann und den ebenfalls 1810 geborenen Chopin nannte.

Denn Schumann, der auch die heute noch existierende "Neue Zeitschrift für Musik" mit der Absicht gründete, eine "neue, poetische Zeit" einzuläuten, wurde geisteskrank. In der Heilanstalt in Endenich (heute ein Bonner Stadtteil) hatte Clara ihn jahrelang nicht besucht. Sie kam erst als ihr Mann starb, und nur auf Drängen des jungen Johannes Brahms, der sich später in Baden-Baden auf einer Anhöhe ein Zimmer mietete – immer in Sichtweite von Claras Wohnung.

Passend zu den Wortbeiträgen kamen Romanzen von Robert und Clara Schumann zu Gehör. Herzergreifende romantische Musik war das, die nicht besser hätte passen können. Wie die Romanze op. 94 von Robert oder Claras Romanze op. 22, bei der zwischendurch auch mal das Klavier Dominanz zeigte.