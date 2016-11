Hechingen Die Tartaren-Tänze fordern die Musiker

Hechingen. Abwechslung, Vielseitigkeit und gute Laune versprühende Musik, die keineswegs einfach gestrickt war und der Kapelle genügend Möglichkeiten bot, ihre Fähigleiten als Höchststufenorchester unter Beweis zu stellen – so präsentierte sich das Programm der Stadtkapelle in der Stadthalle. Die vielen Extraproben in den vergangenen Wochen hatten sich hörbar gelohnt. Das fand auch das Publikum in der voll besetzten Halle, das lebhaft applaudierte. Zwei Zugaben wurden zum Abschluss vehement eingefordert.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Markus Best. Annika Wolf moderierte die einzelnen Stücke an. Fiel schon in Gillighams "At Morning’s First Light" der tief tönende Bass mit Blechblasinstrumenten hinten auf der Bühne und dem vorne positionierten Baritonsaxophon plus Bassklarinette auf, so übernahmen diese "Tieftöner" den eigentlichen Basso-Continuo-Part in dem von Mikio Gouma arrangierten Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel. Das klang in dieser Form richtig gut.

Bürgermeisterin Bachmann zieht die Pique Dame