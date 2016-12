Hechingen Die schwäbische Weihnacht mit all ihren Tücken

Zu hören gab es allerhand Weihnachtliches und Besinnliches, Humorvolles und Nostalgisches, Winterliches und Tiefgründiges – kurzum: eine zur Jahreszeit passende Auswahl an literarischen Beiträgen. Ob Erich Kästner wohl zu seinen Lieblingsautoren zählt? Der Mann, der sich aus den Reihen der Zuhörer als erstes auf die Bühne wagte, trug jedenfalls dessen Gedicht "Weihnachtslied, chemisch gereinigt" vor. Ein anderer Gast, ein begeisterter Langläufer, hatte seine "Beobachtungen auf der Heufeld-Loipe" in einen originellen, humorvollen Text gefasst. 35 Jahre Aufenthalt in Norddeutschland – dass es da einer "Gebrauchsanweisung für einen schwäbischen Winter" bedarf, ist nachvollziehbar. Ein weiterer Leser hatte jedenfalls genau diese im Gepäck. Vom Winter zu Weihnachten war es indes nur ein kleiner Schritt. Besinnliche Stimmung verbreitete etwa die von Ilona Heukamp vorgetragene Geschichte "Die Apfelsine", während Hanne Zopf zum großen Vergnügen des Publikums die schwäbische Weihnacht zelebrierte – mit all ihren Tücken und Schwierigkeiten.

Für die Musik zwischen den einzelnen Lesungen war, wie schon bei der Premiere im Frühjahr, Gitte Müller zuständig. Auch dieses Mal begeisterte sie die Gäste mit heiteren und tiefgründigen Liedern, die den ganz normalen Wahnsinn des Alltags beschreiben.