Hechingen Die pure irische Lebensfreude

Doch Tanz, Gesang und Musik sind nicht alles. Denn Irland wäre nicht Irland, wenn es dort nicht ganz besondere Bräuche gäbe. "Hier ticken die Uhren auch an Weihnachten anders als anderswo", heißt es nicht umsonst im Vorwort zur Show. Was genau damit gemeint ist, führte den Gästen am Freitag ein junges Ensemble vor Augen, das musikalisch, gesanglich und tänzerisch einen Einblick in die irische Seele gewährte.

Die Requisiten: Ein Kamin mit glühenden Holzscheiten, ein funkelnder Weihnachtsbaum und fünf Stühle, auf denen die Musiker Platz nahmen. Mehr brauchte es nicht, denn die Performance sprach für sich. Die Kultur Irlands ist stark von der keltischen und gälischen Kultur geprägt worden. Ihre Mythen, Geschichten und Legenden – in der Weihnachtszeit entfalten sie dann ihren ganz besonderen Zauber.

Dass sich Fröhlichkeit und Besinnlichkeit nicht ausschließen, wurde gleich zu Beginn der Show deutlich. Zunächst war der Saal von Dunkelheit erfüllt. Einzig an der Bühnenrückwand funkelten Sterne. Aus der Ferne drang leiser Gesang, der die Kerzenzeremonie einläutete – eine alte Tradition, die auf der Grünen Insel eine besondere Bedeutung hat. Die zu Heiligabend in das Fenster gestellte brennende Kerze soll ein Willkommensgruß für Jesus und Maria sein.

Auf der Bühne entbot ihn die Sängerin mit Anmut und viel Gefühl. Schwung und unüberhörbare Leidenschaft für die Musik prägten hingegen die Passagen, in denen sich die irische Lebensfreude dargeboten wurde. In geradezu halsbrecherischem Tempo wanderten die Finger der Musiker über die Keyboardtasten, strich der Geigenbogen über die Saiten, wurden Läufe auf der Flöte gespielt.

Unermüdlich klackten die Absätze und Sohlen der Stepptänzer, die im Takt der Melodien über die Bühne wirbelten. Einlagen wie der "Besentanz" oder der Auftritt zweier Tänzer im Pferdekostüm verbanden feierliche Momente mit Humor.

Besinnlich wurde es, wenn Lieder wie "Oh Danny Boy" und "O Holy Night" erklangen, die am Ende der Show von Liedern wie "Kling, Glöckchen" oder "Stille Nacht" ergänzt wurden. Eine insgesamt facettenreiche Darstellung, für die die Akteure am Ende der Show stürmischen Applaus ernteten.