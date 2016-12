Hechingen Die Polizei verhaftet einen weiteren Mordverdächtigen

Der Vierte kam wohl einer Verhaftung zuvor, denn nach ihm sei intensiv gefahndet worden, berichtet die Polizei. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hechingen gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und der Beteiligung an einem Betäubungsmitteldelikt erlassen", so die Ermittlungsbehörden.

Wie berichtet, war am Donnerstag ein 22-jähriger Mann, der am unteren Ende der Staig in Hechingen stand, aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Die Ermittlungen sind längst noch nicht abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft gibt wenig Informationen heraus.

Dabei wäre es für die Familie und die vielen Freunde des Getöteten sehr wichtig, dass schnell festgestellt wird, ob er wirklich Ziel der Schüsse war, oder eher das Zufallsopfer eines Anschlags, der einem anderen galt. An dem Ort, an dem der junge Mann am Donnerstag erschossen wurde, versammelten sich auch am Samstag und am Sonntag immer wieder Gruppen in stiller Trauer. In der Nisha-Lounge, wo er Stammgast war, wird Geld für die Beerdigung und für die Familie gesammelt. Dort liegt auch eine Art Kondolenzliste aus.