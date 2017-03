Seit einigen Wochen rätseln viele Hechinger was passiert, wenn das Post-Finanzcenter an der Hofgartenstraße zum 31. Mai geschlossen wird, wie angekündigt. Nun gibt es die Antwort: Die Post bleibt am bisherigen Standort. Dort wird ein Einzelhandelsgeschäft einziehen, das auch Post- und Postbankgeschäfte anbieten wird. Das erfuhr unsere Zeitung am Donnerstag aus zuverlässiger Quelle. Hugo Gimber von der Pressestelle Süd der Post schränkte aber ein, dass die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Wird der Plan so umgesetzt, wird die Post allerdings nicht mehr vom bisherigen Personal betreut, das zur Postbank gehörte und das Brief- und Paketgeschäft im Auftrag erledigte. Das künftige Hechinger Modell wird bereits in Geschäften in Burladingen und Bisingen praktiziert. Dort steht ein Bankautomat der Postbank, und am Tresen werden einfache Bankgeschäfte erledigt. Für Beratungsgespräche müssen Postbankkunden jedoch in umliegende Städte wie Tübingen und in Balingen ausweichen oder telefonisch Beratungstermine vor Ort vereinbaren. Foto: Stopper