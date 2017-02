Hechingen Die Narren tanzen auf den Tischen

Mit neuem Moderator, aber altbewährtem Programm haben die Schlatter Uhus am Freitag in der Turn- und Festhalle ihren Zunftball gefeiert. Da Zunftmeister Martin Haug derzeit beruflich in China weilt, übernahm Ehrenzunftmeister Edgar Eberle an diesem Abend die Moderation. Kein Problem, da Eberle als langjähriger Vorsitzender der Schlatter Narren schon zahlreiche Zunftbälle moderiert hatte und entsprechend souverän durch den Abend führte.

Zu Beginn konnte Eberle bei der Begrüßung mit Maskenvorstellung wie gewohnt eine Vielzahl benachbarter Zünfte auf die Bühne bitten: unter anderem die "Schnägäg" aus Gauselfingen, die Hechinger "Feuerdeifl", die "Baisen Weiber" aus Hausen im Killertal, die Talheimer "Saidbachdeifel", die Killertalhexen und auch die "Linkenbolder Höhlagoischter" aus Onstmettingen.

"Wir freuen uns wie immer besonders, dass so viele befreundete Zünfte zu uns nach Schlatt gekommen sind", sagte der zweite Vorsitzende André Furch. Entsprechend voll war es in der Halle mit rund 300 Narren. Das Programm gestalteten die Schlatter auch selbst mit: Zu sehen gab es Auftritte der Tanzgruppen "Next Generation" und "The Eagle Owls" sowie die Nacherzählung der Uhu-Sage. Natürlich durfte auch der Fanfarenzug der Schlatter Narren zum Auftakt nicht fehlen – diesmal mit ihrem neuen Dirigenten Gustav Killmayer.