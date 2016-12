Hechingen Die Legende vom vierten König

Hechingen. Die Alte Synagoge Hechingen beginnt am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, mit einer neuen Veranstaltungsreihe "5 nach 4 – Kultur am Sonntag". Diese soll es in den Wintermonaten vor allem älteren Menschen ermöglichen, die ungern nachts fahren, Konzerte oder Lesungen zu besuchen. Es sind insgesamt vier Veranstaltungen geplant.