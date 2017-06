Hechingen Die Hoffnung auf die Wunderlampe

August 2002. Da sitzt er als 20-Jähriger in seinem Auto, fährt heim von seiner Elektriker-Ausbildungsstelle. Der Beruf gefällt ihm. "Ich bin eher ruhig, habe mich von Ärger und schwierigen Leuten immer ferngehalten", sagt er. Eine 87-jährige Frau nimmt ihm die Vorfahrt. Instinktiv weicht er aus, kommt von der Straße ab, wird trotz Gurt aus dem Auto geschleudert. Eine bruchstückhafte Erinnerung: Stimmen diskutieren, ob der junge Mann noch lebt. Dann wieder Schwärze. Als er in der Klinik aufwacht, ist sein Kopf in ein Gestell geschraubt.

Es realisiert bald, dass er Riesenglück hatte. Die Knochensplitter ließen sein Rückenmark heil. Es ging um Millimeter. Er sieht jeden Tag, was hätte passieren können. "Ein 17-Jähriger, der beim Skaten gestürzt war, konnte nur noch die Zunge bewegen", sagt er. Ohne Hoffnung auf Besserung. Der habe nicht anders gekonnt und alle unversehrten Menschen gehasst. Viele Schwerstverletzte, jeden Tag. Wer auf der Station beide Arme bewegen kann, gilt als Glückspilz. "Ich fühlte mich wie Obelix, ich hatte noch überall Kraft, wie durch einen Zaubertrank."

Berufs-Abschlussprüfung zwei Monate nach Unfall

15 Jahre später. Im Leben von Yavus Cep ist vieles gut gelaufen. Wenn auch nicht leicht. Heirat. Zwei Kinder. Zur Theorie-Abschlussprüfung als Elektroinstallateur tritt er zwei Monate nach dem Unfall an. Mit im Fixator festgeschraubtem Kopf und unter extremen Schmerzen. Zur Praxisprüfung ein halbes Jahr später sieht er wieder normal aus. Zumindest äußerlich.

Es folgen Arbeitsstellen, an denen er meist verschweigt, dass er eine schwere Behinderung hat. Denn er lernt bald, dass dann die Kündigung kommt. Er hat Schmerzen, soll nicht schwer heben, hat ständig Angst vor einem neuen Unfall. Stolpern, von der Leiter fallen, das könnte fatal ausgehen – die Schraube im Genick hält nicht viel aus. Er verbirgt diese Schwäche. Die ständige Selbstkontrolle, das kostet Kraft. "Du musst stark sein als Mann, du musst arbeiten", das hat ihm sein Vater mit Strenge anerzogen. Daran hält er sich. Viele Jahre lang.

Irgendwann dann doch die Einsicht, dass er so nicht mehr kann. Die Anerkennung einer 70-prozentigen Schwerbehinderung geht glatt durch, es folgt die Erkenntnis, dass es nun schwierig wird mit der Berufsperspektive. Verständnis für Behinderte am Arbeitsplatz? "Damit sollte man besser nicht rechnen", sagt er.

Frührente? Die Frage, wie es weitergeht, stellt sich momentan sehr konkret für Yavus Cep. Er will lieber arbeiten. In der Werkstatt schleifen und montieren, wenn es ihm gut geht, sich hinlegen, wenn die Schmerzen kommen. Aber dazu braucht er Kunden für seine Lampen, die er in einem zum Atelier umgebauten Stall neben seinem Wohnhaus in der Steinäckerstraße 12 ausstellt.

Im orientalischen Märchen erfüllt Aladins Wunderlampe jeden denkbaren Wunsch. Yavus Ceps Traum ist bescheiden: "Normales Leben, arbeiten, die Familie versorgen".

Weitere Informationen: www.cep-deko.de