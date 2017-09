Hechingen "Die Herausforderungen sind groß"

Widmann-Mauz geht zielstrebig nach vorne vor die Leinwand, auf der die Ergebnisse aus Hechingen und den Gemeinden und Dörfern aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen projiziert sind. Sie dankt, spricht von Enttäuschung und Aufbruch und neuen Zielen.

In einer ruhigen Minute fasst sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten nochmals zusammen: "Es ist sehr schade, dass eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei (AfD) demnächst in den Bundestag einzieht. Aber an uns vorbei kann nicht regiert werden", sagt sie. Die Anspannung des Abends steht ihr im Gesicht.

Und weiter: "Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind so groß, dass wir die Ärmel hochkrempeln werden, um auch die zu überzeugen, die heute ihre Zweitstimme anderweitig vergeben haben. Wir sind ins Gelingen verliebt."