Hechingen Die "Götter" geben Gastspiel in Hechingen

Das Trio um den Frontman und Sänger Oimel Larcher zelebriert Rock’n’Roll in einer ursprünglichen und ungezügelten Weise, die an die Gitarren zerschmetternden Zeiten von The Who und die frühen Motörhead erinnert. Es wird im alten Stil gerockt, ohne technische Hilfsmittel wie Computer oder ähnliches. Doch nicht nur in Clubs funktioniert der harte, dreckige Sound der Nitrogods. Auch auf Festivals konnte man die Fans europaweit überzeugen. Im Herbst 2014 erschien das zweite Album "Rats and Rumours". Die Band nahm das Album komplett analog auf um die Musik authentisch rüber zu bringen.

Das Album hielt sich zehn Wochen lang in den offiziellen deutschen Metal-RockCharts. In 2015 und 2016 waren die "Götter" quasi ununterbrochen europaweit in Clubs und auf Festivals Live zu sehen. So spielten die Jungs unter anderem auf dem Rock Harz Festival, dem Bang Your Head Festival, dem Rock’n’Roll Train Festival in Frankreich. Am 26. Mai wird die dritte CD "Roadkill BBQ" weltweit erscheinen. Zu diesem Anlass spielt die Band einen Release Gig im Wuppertaler LCB Club, gefolgt von Einzelshows und Festivals sowie einer Deutschlandtournee im Herbst.