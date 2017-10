Hechingen Die "feste Burg" für das Luther-Jahr

Burg Hohenzollern. Der Reformationstag ist zwar ein Feiertag der evangelischen Kirche, aber auf der Burg wird an diesem Tag ein Fest gefeiert, das sich im ökumenischen Sinn ausdrücklich an alle Christen wendet. Und wo ginge das besser als auf der Burg, wo sich eine katholische Kapelle, direkt gegenüber eine evangelische und im Stockwerk darunter eine orthodoxe Kapelle befinden? Am umfrangreichen Programm werden sich denn auch katholische Geistliche aktiv beteiligen. Und – das ist selten – die orthodoxe Kapelle wird an diesem Tag für Besucher geöffnet sein.

Die Burgverwaltung unterstützt das Vorhaben aktiv, indem von 14 Uhr an nur noch ein Eintritt in Höhe von zwei Euro erhoben wird. Kinder und Jugendliche dürfen umsonst rein. Die Einnahmen werden für die Kira von Preußen-Stiftung verwendet.

Geistliche Impulse in beiden Kapellen