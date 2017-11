Hechingen Die Enkelin ist ihre größte Freude

Hechingen-Stetten. Rudolf Buckenmaier wurde 1930 als Sohn von Kaspar Buckenmaier und Sofie, geborene Breyl, in Stetten geboren. Er besuchte die Schule in Stetten und arbeitete anschließend in der elterlichen Landwirtschaft. Nach Aufgabe der Landwirtschaft begann er eine kaufmännische Tätigkeit bei der Firma Wolf in Stetten. Als diese ihre Tore schloss, wechselte er zur Firma Karl Merz in Hechingen. Ein weiterer Wechsel zur Firma Buhmann in Stetten erfolgte nach einigen Jahren. Als auch die Firma Buhmann die Tore schloss, war er ein Jahr bei der Staatsanwaltschaft Hechingen angestellt und fand dann einen Arbeitsplatz beim Finanzamt Balingen bis zum Eintritt in den Ruhestand.

Blanda, geborene Holocher, kommt aus Wessingen, wo sie 1933 als Tochter der Eheleute Johannes und Hedwig Holocher geboren wurde. Nach dem Besuch der Schule in Wessingen arbeitete sie in Zimmern bei der Firma Conzelmann in der Textilbranche.

Nach der Hochzeit war sie ebenfalls in der schwiegerelterlichen Landwirtschaft tätig. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Jürgen und Werner hervor. Nach Aufgabe der Landwirtschaft übernahm sie Heimarbeit von verschiedenen Textilfirmen.