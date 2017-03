Hechingen Der Umbau birgt auch Probleme

Hechingen. Ein Asia-Imbiss, ein Friseur, ein Bäcker, ein Lotto- und Tabakwarenladen ebenso wie eine Metzgerei und ein Modegeschäft – einige Unternehmen haben ihre Filialen im Eingangsbereich des Hechinger Kauflands untergebracht. Während es für die einen eine lösbare Aufgabe darstellt, wenn das Kaufland für drei Monate wegen Umbauarbeiten schließt, sehen sich andere vor ernsthafte Probleme gestellt.

Zu ersteren Unternehmen gehört die Metzgerei Oskar Zeeb. Wie eine Mitarbeiterin an der Theke verrät, lassen sich die Beschäftigten leicht in eine der anderen 31 Filialen umsiedeln. "Wir sind ja unter anderem auch im anderen Kaufland in der Kaullastraße vertreten. Das sollte kein so großes Problem werden." Jedoch fügt sie auch hinzu: "Natürlich bedeutet das weniger Umsatz und weniger Kunden – aber was will man machen."

Eine Vertreterin des dortigen Tabakwarengeschäftes findet zu dem Thema deutlichere Worte: "Den drei Mitarbeitern hier wird nichts anderes übrig bleiben, als zum Arbeitsamt zu gehen." Die anderen Filialen seien zu weit weg und ebenfalls voll besetzt, so dass man nicht vorübergehend dort eingesetzt werden könnte. Für die Beschäftigten lohnt es sich aber nicht, einen neuen Job zu suchen, denn sie wissen ja, dass sie an alter Stelle bald wieder eingestellt werden.