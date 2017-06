Hechingen Der Schatz im Turm als Vermächtnis

Hechingen. Erste Veranstaltung der Christof-Stählin-Gesellschaft in Hechingen ist am Samstag, 17. Juni. Von 19 Uhr an treten bei freiem Eintritt im evangelischen Gemeindehaus Künstler auf, die von Christof Stählin inspiriert wurden und die in ihm in der Berliner Sago-Schule einen wichtigen Förderer fanden. Dazu gibt es alkoholfreie Getränke und Häppchen.

Aber was ist das überhaupt für ein Verein, der hier Veranstalter ist? Gegründet wurde er am 9. April in Wasungen mit dem Ziel, den Nachlass des Hechinger Künstlers zu ordnen und zu verwalten und die weitere Aufführung seiner Werke zu unterstützen. Zu den 22 Gründungsmitgliedern gehören auch Hechinger. So etwa Harald Wohlschieß, der im neuen Verein Kassierer ist, und Waltraud Ellinger. Die frühere Fecker-Wirtin verband eine über 40-jährige Freundschaft mit Christof Stählin. Sie hat ihn auch in seinen letzten Wochen begleitet, als ihn eine unheilbare Krankheit dahinraffte.

Stählin und Hechingen, das war eine eigenartige Verbindung. Die Stadt war stolz auf diesen Barden. Dass er im Unteren Turm sein Arbeitszimmer einrichten durfte, war eine Form, ihm Respekt zu erweisen. Seinen Stammtisch im Fecker betrachtete er als seine Familie. Und seine Veranstaltungen in Hechingen waren stets gut besucht. Aber ein wenig fremd blieb er auch. Manche hielten ihn wegen seiner distinguierten Art für arrogant, "dabei war er einer der schüchternsten und auch einsamsten Menschen, die man sich vorstellen kann", erklärt Waltraud Ellinger.