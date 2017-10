Hechingen Der Plan für den Naturkindergarten steht

Fraktionen sind alle voll des Lobes

Das Vorhaben kam bei allen Fraktionen gut an. "Ich bin froh, dass wir dem Wunsch der Eltern nachkommen können", sagte Rolf Ege von den Freien Wählern. "Der Platz ist ideal", meinte Ingrid Gruler von der SPD. Regina Heneka (CDU) befand es als "super Sache". Es sei gut, dass es so rasch gehe, 20 neue Plätze zu schaffen. Es gebe nur eine kleine Anmerkung. Man solle beobachten – über zwei bis fünf Jahre – wie es mit der Nachfrage aussieht. Wenn der Bedarf unter fünf Plätze falle, müsse man sich etwas überlegen. Angestrebt werden solle eine Auslastung von mehr als zehn Plätzen.

"Wir sind erfreut, dass das in Gang kommt", meinte Hannes Reis (Bunte Liste). Das schaffe Planungssicherheit. Es sei der Wunsch seiner Fraktion, dass man mit dem Naturkindergarten Waldkäuze, der zuvor als Träger in Betracht gekommen war, in Kontakt bleibt. Vielleicht könne daraus eine Art der Zusammenarbeit entstehen.