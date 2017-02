Hechingen Der Narren-Nachwuchs hat viel Spaß

Draußen strahlt die Sonne, drinnen viele Kindergesichter. Vier Tanzgruppen, zwei aus Stein, zwei aus Boll, bringen erst mal richtig Stimmung in die Halle.

Die Bühne vorne ist dicht umlagert, hinten stehen die Kinder auf den Bänken. Und wenn die jungen Tänzerinnen auf der Bühne sich zu akrobatischen Pyramiden auftürmen, klatschen alle begeistert. Eine schöne Veranstaltung, die die Narrenzunft der Ehrenwald Dister hier wieder auf die Beine gestellt hat. Hauptorganisatoren sind Sascha Maute an der Musikanlage sowie Diana Slokan (Bühnenchefin) und Melanie Seidel (Rest), aber natürlich sind noch einige Zunftmitglieder in der Küche und an der Kasse im Einsatz. Anders lassen sich über 100 Gäste ja auch kaum bewirten.

Nach dem Bühnenprogramm war natürlich noch lange nicht Schluss. Ein buntes Spieleprogramm hielt die jungen Gäste bei Laune. "Das ist immer sehr nett hier, wir kommen gerne her", erzählt eine jüngere Mutter aus Boll, während ihre Tochter auf der Bühne tanzt. Gerade diese kleinen Veranstaltungen seien das, was Kindern am meisten Spaß macht, ergänzt ein Vater. Wenn das so weitergeht, müssen sich die Narren über ihren Nachwuchs keine Sorgen mehr machen.