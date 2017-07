Hechingen Der Nachwuchs der LG Steinlach-Zollern zeigt sein Talent

Die Kinder hatten sich allesamt beim Vorentscheid in Hechingen im März qualifizieren können und zeigten auch beim Landesfinale ihr großes Leichtathletik-Talent. Im Ludwigsburger Ludwig-Jahn-Stadion durften sich die über 160 Teilnehmer bei bestem Wetter in vier Disziplinen (Werfen, 20-Meter-Sprint, Weitsprung, 40-Meter-Hürdenlauf) messen. Außerdem fand eine Pendelstaffel statt, bei der gleich zwei Teams der LG antraten. Die sieben Jungen und zehn Mädchen, die am Ende in der Team-Gesamtwertung den sechsten Platz belegten, wurden mit Urkunden, Medaillen und T-Shirts belohnt. Für die LG Steinlach-Zoller waren am Start: Mahmut Sow, David Kulmatov, Dario Zaniar, Alperen Hocaoglu, Kelson De Carvalho, Tobias Burgstahler, Salvador Seiler Annabella Mohl, Tina Donateo, Luisa Abelmann, Elona Paraduzi, Alessia Bilalli, Johanna Feldhoff, Lina Wagner, Marlene Grünwald, Maja Schröder und Leni Steinhilber.

Neben der Mannschaftswertung bekamen die jeweils vier besten Werfer und Weitspringer und die besten sechs Sprinter noch einmal die Chance, sich in den abschließenden Einzelfinals zu messen. In allen drei Disziplinen setzten sich bei den Jungen Talente der LG Steinlach-Zollern durch. Mahmut Sow gewann gleich zwei Finals in Sprint und Weitsprung und Kelson De Carvalho setzte sich in der Wurf-Disziplin durch.