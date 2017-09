Hechingen Der Marktplatz wird mit Licht erfüllt

Pilgern, Showkochen, Martinsgänse verköstigen – die Mitarbeiter der Caritas haben sich für den Jahresausklang noch ein paar Aktionen einfallen lassen. Allen voran Ehrenamtsreferent Andreas Seidel. "Brücken statt Mauern" lautet das Motto, das er sich auf die Fahnen geschrieben hat.

Diese Botschaft wird auch mit Kerzen geformt am 11. November auf dem Marktplatz leuchten. Damit nimmt die Hechinger Ortsgruppe an einer internationalen Aktion teil. Die Spenden, die gesammelt werden, gehen zu je einem Drittel an Kinder im Libanon, die Alice-Salomon-Schule und die Albert-Schweitzer-Schule, wobei die Schüler und Lehrer in die Aktionen miteinbezogen werden sollen.

Doch da ist noch mehr geplant: Bereits am Freitag, 22. September, wird gepilgert. Der Weg führt auf dem Martinusweg von Killer über Jungingen und Schlatt und die Klosterkirche in Stetten nach Hechingen. Der Start ist um 9.30 Uhr. "Ich hoffe, dass wir eine bunte Truppe zusammenkriegen", sagte Andreas Seidel bei der "kleinen Pressekonferenz" am Montag.