Hechingen Der Konditoren-Adelstitel verpflichtet

Hechingen. Johann Georg Röcker gründete seine Konditorei 1892, den Hofkonditorentitel aber erhielt er 1901, als er den Hechinger Betrieb übernahm, der damals den Titel führte. Eine fürstliche Urkunde berechtigt die Röckers seither zum Führen des Titels, "wenn ich das unter Kollegen erwähne, dann schauen die schon ehrfürchtig", sagt Joachim Röcker, heute Seniorchef der Firma.

Aber der Titel wäre nichts wert, "wenn unser Niveau nicht stimmen würde", ist er sich sicher. Das sieht auch sein Sohn Thomas so, der in seine Fußstapfen getreten ist. Seit 2013 gibt es sogar in Tübingen eine Röcker-Konditorei. Und die Tübinger waren dem Vernehmen nach richtig stolz darauf, dass sich diese Konditorei dort angesiedelt hat.

Röcker, das steht bis heute für Torten "auf Weltniveau", wie echte Fans schwärmen. Die stehen sonntags oft Schlange an der Kuchentheke, und wenn die Verwandtschaft dann mittags zum Kaffee sich vor Kuchenlob überschlägt, kommt echter Lokalpatriotismus auf. Brautpaare kommen vom Bodensee bis Stuttgart, um hier die Hochzeitstorte zu ordern.