Hechingen Der Duft nach Salz und Meer ist fast schon spürbar

Mit ihrem neuen Programm "Plomadeg" richten die Musiker ihren Blick auf Menschen, die, wie Hans Martin Derow erklärte, mit, vom und am Atlantik leben. Einige Biografien sind real, andere virtuell, eines jedoch ist allen gemeinsam: Sie sind tief in der Kultur und Tradition der Bretagne verwurzelt. Ihre Geschichten erzählen die Lieder, die beim Konzert in der ehemaligen Fürstenresidenz zum Vortrag kamen.

Der bretonische Tanzgesang lebt vom "Kan ha diskan" (Wechselgesang). Durch unterschiedliche Instrumente wie etwa die keltische Harfe, die Bombarde (bretonisches Blasinstrument) oder die Binioù (bretonischer Dudelsack) gelingt es, der ganzen Bandbreite an Emotionen Ausdruck zu verleihen und die Stimmungen in Töne zu kleiden. Da ist etwa die Frau, die sich beschwert, dass sie schlecht verheiratet worden ist. Die ihren Mann in der Kneipe findet, ihr Schicksal bitter beklagt und gar an Selbstmord denkt. "La triste vie", sein farbloses Leben, beschreibt auch ein junger Mann, der beruflich nur zwischen zwei Alternativen wählen kann: entweder die Landwirtschaft oder die See. Er entscheidet sich für letztere und hofft, dass seinem kleinen Bruder dieser Weg einst erspart bleiben möge.

Tristesse, Trauer, ein schweres Schicksal? Auch wenn dies oft Themen sind, die die Lieder prägen, so soll gesagt sein: es geht auch fröhlich. Bretonische Tänze voller Lebensfreude lassen die Füße wippen und verleiten dazu, aufzuspringen und ganz spontan mitzutanzen. Auch wenn der Platz für eine separate Tanzbühne in der Villa Eugenia nicht ausreichte, bot sich am Schluss doch noch die Gelegenheit, ein Tänzchen zu wagen.

Geradezu stürmisch war am Ende der Applaus, mit dem die Akteure bedacht wurden. Diese verabschiedeten sich, nicht ohne die Zuschauer noch in den Genuss einiger Zugaben kommen zu lassen, mit einem "Au revoir" von der Zollernstadt.

Und nicht wenige Zuhörer werden sich gewünscht haben, dass dies die beiden folgenden Worte mit einschließt: À bientôt – bis bald.