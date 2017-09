Hechingen Der alte Teil des Friedhofs wird neu

Hechingen-Stein. Wie er in der Sitzung erklärte, soll aufgrund der Sanierung in diesem Friedhofsteil in den nächsten zwei Jahren keine Neuanlage von Grabstätten erfolgen. Was die Planungen betrifft, soll der rechte Abschnitt in Kürze fertiggestellt sein. Für den restlichen Teil dieses Geländes werden Mittel für den Haushalt 2019 beantragt.

Von Seiten der Ortschaftsräte wurde die Frage gestellt, ob es denn nicht möglich wäre, das bereits versetzte Kriegerdenkmal im Zuge der Arbeiten ebenfalls noch einer kleinen Restaurierung zu unterziehen. Da dies nach Ansicht des Gremiums eine notwendige Maßnahme wäre, soll diese Option nun geprüft werden.

Bereits abgeschlossen wurde hingegen die Instandsetzung der Landstraße, beziehungsweise des Abschnitts, für den die entsprechenden Mittel zur Verfügung standen. "Die Arbeiten wurden wie beantragt termingerecht ausgeführt", freute sich Klaus Schetter. Die Sanierung eines weiteren Stücks soll eventuell im nächsten Jahr erfolgen. Vorerst sei nämlich zwar "das Grobe erledigt", das Budget für die Straßeninstandhaltung allerdings aufgebraucht. Denn auf der To-do-Liste standen weiterhin noch Feldwege, die ebenfalls instand gesetzt werden mussten. Auch diese Maßnahme sei zwischenzeitlich erledigt, zeigte sich der Ortsvorsteher mit dem Resultat zufrieden.