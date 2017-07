Hechingen Den Krämpfen trotzend über die Ziellinie

Alle drei erreichten hervorragenden Platzierungen in ihren Altersklassen im Feld der insgesamt 2468 Sportler, denen es gelang die Ziellinie zu überschreiten. Für Jens Kalmbach war es das erste Rennen über die Ironman-Distanz. Er startete im Feld der besten 400 Schwimmer in der sogenannten "fast wave" und überzeugte mit einer Schwimmzeit von 59 Minuten. Die Besonderheit an der Schwimmstrecke in Klagenfurt sind die letzten 1000 m, die in einem schmalen Kanal geschwommen werden, der am Renntag von tausenden Zuschauern gesäumt war, die ein Höllenspektakel veranstalteten. Eine ungewohnte Situation also für die Athleten.

An 11. Stelle liegend stieg Kalmbach aus dem klaren Wasser des Wörthersees. Andreas Rath und Alexander Görzen folgten beim sogenannten „rolling start“ in ihren jeweiligen Altersklassen und konnten ebenfalls mit guten Schwimmzeiten überzeugen. So stieg Andi Rath nach 1:03 h, auf Platz 60 in der Altersklasse M35, aus dem Wasser. Etwas abgesetzt folgte Alex Görzen nach 1:11 h und Rang 142 in der ebenfalls stark besetzten Altersklasse M30.

Bei angenehmen 20 Grad Lufttemperatur folgten 180 Radkilometer auf einer anspruchsvollen Strecke über zwei Runden.