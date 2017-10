Hechingen Dealender Freund belastet das Mordopfer

Vier junge Leute sind wegen Drogenhandel und Waffenbesitz angeklagt, darunter auch Giovanni M., der Mann, der beim Mord neben dem Opfer stand. Was kann man dem vorbestraften Drogendealer in dieser Sache glauben? Fakt ist, dass er in der Vernehmung direkt nach der Tat seinen ermordeten Freund belastet hat. Es sei das Mordopfer gewesen, der das Drogengeschäft gemacht habe, aus dem am Ende den beiden mittlerweile verurteilten Italienern 5000 Euro geschuldet wurde, sagte er da aus. Im Mordprozess war das aber genau anders geschildert worden.

Ein Ablenkungsmanöver von Giovanni M., der so die eigene Schuld elegant auf einen Toten abwälzen konnte? Oder glaubwürdige Aussage? Giovanni M. sei erkennbar in einem Dilemma gewesen, berichtete in der Gerichtsverhandlung nun der Kripo-Beamte, der ihn damals vernahm. Einerseits habe er weitreichende Aussagen gemacht, die schnell zur Ermittlung der Täter geführt hätten, andererseits habe er sich erkennbar nicht wegen der Drogengeschäfte belasten wollen.

Schon vor dem Mord im Fokus der Ermittler