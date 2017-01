Hechingen "Das Wichtigste im Auge behalten: den Menschen"

An der Realschule Hechingen ist sie darüber hinaus die Ansprechpartnerin für Hospitationen, bildet Streitschlichter aus und ist in mehreren Arbeitskreisen der Schule aktiv. So etwa im Konfliktkulturteam "KOKU" und im Steuerteam Individualisierung, das für die Konzepte des Arbeitsplanlernens und der Lernentwicklungsgespräche verantwortlich zeichnet. Diese Konzepte fanden im Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg so großen Anklang, dass sie nun auf der Bildungsmesse "didacta 2017" vorgestellt werden sollen.

"Der Umgang mit heterogenen Lerngruppen und die Kooperation mit Eltern, Kollegen und Experten stellt für mich eine positive Herausforderung dar. Ich bin von unserer Schulart Realschule überzeugt", sagt Karin Friedrich. Die Schulentwicklung in Hechingen finde sie spannend, und sie sei stolz auf das engagierte Lehrerteam.

In erster Linie sieht sie sich als Pädagogin