Hechingen "Das Starzelfest macht Lust auf mehr"

Hechingen. "Hechingen braucht mehr Kunst und mehr junge Leute, die sich dafür begeistern." Das zumindest findet Hans-Jürgen Kleiner, Bildhauer und Orthopäde aus Hechingen. "Wenn die Leute nicht zur Kunst gehen, dann muss die Kunst eben zu den Leuten kommen", sagt Kleiner – und genau dort setzt seine Idee an. Mit Musik und Kunst möchte er öffentlichen Raum erobern und füllen. Welcher Ort bietet sich derzeit besser an als der noch relativ unberührte neue Park am Ufer der Starzel?

Unter anderem als Auftaktveranstaltung des noch in der Gründung begriffenen Musik- und Kunstvereins "MuKu" war das von Kleiner veranstaltete Fest im Starzelpark am 1. Juli gedacht. Neben Kleiners in Stein gemeißelten Hand-Skulpturen unter dem Titel "Hands up!" gab es drei Konzerte zu erleben. Opernsänger Philipp Nicklaus, Songwriterin Jules und Ansa Sauermann und Band hatten hunderte Besucher in den Park gelockt und begeistert – und eben auch Lust gemacht auf mehr.

Ganz jenseits traditioneller Wege habe er die Veranstaltung geplant, erzählt Kleiner, "das sollte etwas ganz Neues sein". So fanden auch Leute den Operngesang von Philipp Nicklaus toll, die sich im normalen Leben niemals eine Eintrittskarte für die Stuttgarter Oper kaufen würden. Beim Konzert der Rockband von Ansa Sauermann aus Dresden tanzten junge Leute, alte Leute und Familien gemeinsam vor der Bühne. "Glück" sei es gewesen, dass man Ansa Sauermann und seine Band noch gebucht habe, bevor der mit der bekannten österreichischen Band Wanda auf Tour ging, "sonst wäre es sicher teurer geworden", so Kleiner. Unterstützt wurde er bei der Veranstaltung vom Stadtmarketingverein und der Stadt, den Rest bezahlte er aus eigener Tasche.