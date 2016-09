Hechingen Das schöne Wetter lockt die Radfahrer an

Hechingen-Schlatt. Dass sich die Schlatter Radtouristik überregional einen Namen gemacht hat, zeigte am Sonntag ein Blick auf die Teilnehmerliste. Darauf fand sich auch Elisabeth Brandau, amtierende deutsche Meisterin im Cross-Mountain. Und auch sonst hat das Sportevent Zulauf weit über die Region hinaus: Zwei Radler aus Calw und Ulm reisten schon einen Tag vorher am Samstag an und übernachteten in ihrem Wohnmobil, "damit sie zum Start fit und ausgeruht sind", berichtete Stefan Skowronnek, der Vorsitzende des Schlatter Skiclubs.

Fahrer legen 101 Kilometer zurück

Los ging es früh am Sonntagvormittag – ab 7.30 Uhr machten sich die ersten Radsportbegeisterten auf den Weg. Es wurden verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden rund um das Killertal angeboten. Auf anspruchsvolle Fahrer wartete dabei mit Tour A die Marathondistanz: Hier galt es, auf 101 Kilometern über die Schwäbische Alb nicht weniger als 1450 Höhenmeter zu überwinden. Wer etwas gemütlicher unterwegs sein wollte, konnte auf der Tour B 72 Kilometer fahren – diese Variante war erneut die beliebteste und wurde von weit über der Hälfte aller Teilnehmer gewählt. Aber auch an Familien und weniger geübte Fahrer war mit Tour C gedacht, die auf 34 Kilometern rund um Hechingen führte. Unterwegs waren Verpflegungsposten für die Fahrer eingerichtet.