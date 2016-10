Hechingen Das Motto lautet "Verschenken statt Wegwerfen"

Abgegeben werden können Haushaltsartikel und Geschirr, kleinere Möbel, Kleider und Schuhe, Spielzeug und Sportartikel, CDs und Bücher, Elektrogeräte und Lederwaren. Voraussetzung ist, dass die Waren sauber und funktionsfähig sind. Nicht zugelassen sind Computer, Computerzubehör und Bildschirme. Für ausgediente Handys und alte Brillen gibt es Sammelboxen.

Große Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke, Autoreifen und andere sperrige Gegenstände können an einer Pinnwand feilgeboten werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Spenden sind aber willkommen. Der Überschuss geht an den Tafelladen.

Es werden noch Helfer gesucht für den Warentauschtag

Wer Lust hat, als Helfer das Projekt zu unterstützen, kann sich per Mail unter almut@petersen-hch.de oder per Telefon unter der Nummer 07471/92 01 23 melden. Vorbesprechung für die Helferinnen und Helfer ist am Freitag, 21. Oktober, von 18 Uhr an im Foyer der Hechinger Stadthalle.