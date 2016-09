Hechingen "Das Herz wird nicht dement"

Hechingen. In der Region ist sie bekannt. Sie war hier bis 1999 Musiklehrerin, hat sich nach ihrem Wegzug speziell für die Musikbetreuung alter Menschen fortgebildet und in Alters- und Pflegeheimen gearbeitet und aus diesen Erfahrungen heraus das Buch "Aktivieren mit Sprichwörtern, Liedern und Musik" geschrieben. Ihr Vortrag im Rahmen der Demenzwoche in Hechingen war sehr gut besucht. Das Thema betrifft viele, macht zumindest vielen Sorgen, das wurde hier klar.

In ihrem sehr bunten Vortrag – es wurden aus Spielszenen eingebaut und aus Betroffenen-Berichten vorgelesen – machte sie dieses Krankheitsbild nachvollziehbar, das die intellektuelle Seite einer Persönlichkeit komplett verändern kann. Erst verschwinden Kurzzeit-Informationen, später erkennt man engste Angehörige nicht mehr und will "nach Hause", obwohl man sich in dem Gebäude befindet, wo man Jahrzehnte schon wohnt.

Die zentrale Botschaft von Ulrike Eiring: Mit dieser Krankheit kann man dennoch als Paar oder Familie leben, man kann sogar viele schöne und glückliche Momente erleben. Das aber nur, wenn die Erkrankung auch akzeptiert wird. Nachbarn und Freunde informieren, so ihr Tipp. Dann erhalte man oft mehr Hilfe und Unterstützung, als man erwarte.