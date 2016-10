In der Hechinger Unterstadt regieren derzeit Bagger und Raupen: Während einerseits Neues am Ufer der Starzel entsteht, wird andererseits nicht weit davon entfernt Altes dem Erdboden gleich gemacht. An der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Runkellenstraße laufen die Abbrucharbeiten auf Hochtouren. Anfang September war in der ersten Arbeitsphase mit der Entkernung des Gebäudes im Inneren gestartet worden. Am Montag wurde damit begonnen, die Außenwände einzureißen. An einer Seite klafft bereits ein großes Loch. Wie man hört, soll es noch mindestens vier Wochen dauern, bis das Gebäude komplett abgeräumt ist. Der Kreistag hatte im April 2016 den Abbruch des Asylbewerberheims (Aviona-Gebäude) beschlossen. Aufgrund des schlechten Gebäudezustands sei ein Umbau oder eine Sanierung nicht wirtschaftlich, hieß es damals. Foto: Klingler